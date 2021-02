Ehemann (52) ersticht Frau nahe Kirche in Wien

Zur Tat kam es am frühen Nachmittag gegen 13.40 Uhr. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, habe ein Mann - Kleidung und Hände waren voller Blut - Streifenpolizisten angesprochen und davon berichtet, dass seine Frau ihn geschlagen hätte, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der 52-Jährige habe die Beamten in der Folge zu einer Wohnung geführt, die sich unweit einer Kirche in Favoriten befindet. Dort entdeckten sie ein stark blutende Frau ohne Bewusstsein.