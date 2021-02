Feuerwehren retteten 2020 mehr als 1.200 Menschen

Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried dankte insbesondere allen steirischen Feuerwehrmitgliedern sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Dienststellen des Landesfeuerwehrverbandes. Er sei stolz, „dass wir es in dieser Ausnahmesituation geschafft haben, nicht nur den Betrieb in den Dienststellen des Landesfeuerwehrverbandes nahezu uneingeschränkt aufrechtzuerhalten, sondern - und das freut mich ganz besonders - wir bisher auch keinen einzigen Totalausfall einer Feuerwehr zu verzeichnen hatten“.