UVC-Express nicht zu stoppen - Graz weiter spitze

„Man sieht, was in unserem Team steckt, wenn alle fit und mit an Bord sind“, applaudierte Sportchef Fred Laure nach dem 3:1 gegen den Meister. Denn gegen Aich/Dob war etwa Lorenz Koraimann, dem zuletzt die Schulter Probleme machte, mit 16 Punkten zweitbester Angreifer hinter Tiago (22). „Wir haben am Block und im Service sehr gut gespielt. Aich/Dob war fehleranfällig, auch weil wir sie dazu gezwungen haben.“