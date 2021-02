Kunst mit Vorsicht zu genießen

Im Francisco Carolinum sollte man die Retrospektive zum Fotografen Roger Ballen genauso wenig verpassen wie die Präsentation von Luo Yangs Fotografien (beides wieder ab Dienstag). Die Kunstsammlung des Landes eröffnet am 9. Februar die Ausstellung von Birgit Zinner, dazu wird „That’s new and needed II“ vorbereitet. Schon am Montag öffnet Die Galerie in Gmunden die Ausstellung „Ferdinand und der Pabst“ mit Werken von Ferdinand Reisenbichler. FFP2-Maskenpflicht!