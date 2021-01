Herzog im Pech: Mit 56 km/h in Bande gecrasht!

Vanessa Herzog hat derzeit kein Glück. Nach ihrem Start-Sturz über 500 m am Sonntag lag der Eisschnelllauf-Star gestern in Heerenveen (Hol) wieder am Eis. Beim Einlaufen stürzte vor ihr eine Konkurrentin und riss die 25-Jährige mit. „Es war ein böser Crash. Sie ist mit 56 km/h in die Bande gekracht“, erzählt Trainer-Ehemann Tom Herzog: „Sie hat Prellungen und der Anzug ist kaputt.“