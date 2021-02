Wer selber Brot bäckt, lebt gesünder

Brot backen war im Coronajahr 2020 der Foodtrend schlechthin. Kaum ein Schlagwort wurde in der Kategorie „Essen & Rezepte“ häufiger gegoogelt als Brot backen. Zumindest in Österreich war es so. Von Sauerteig- über Vollkorn bis hin zu Ciabatta und Nussbrot war alles dabei. Brot backen kommt also nicht aus der Mode. Verständlich, denn selbst gebackenes Brot schmeckt gut und füllt die ganze Küche mit verführerischem Brotduft.