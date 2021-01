Opfer erkannte Schläger auf Polizeiposten wieder

Zusammen mit weiteren vier Freunden wollte der 16-Jährige einen gleichaltrigen Wiener auf dem Bahnhof in Krems ausrauben. Der betroffene Jugendliche wurde in einen Waggon gezerrt. Als er sich weigerte, Wertsachen herzugeben, wurde er verprügelt. Sogar ein Schlagring kam dabei zum Einsatz. Am nächsten Tag erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei in Herzogenburg im Bezirk St. Pölten – und staunte nicht schlecht, als auch der Rädelsführer seiner Peiniger dort saß. Dieser musste sich nämlich wegen des Diebstahls eines Kennzeichens verantworten.