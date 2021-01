Vandale sprühte Drohung gegen Polizist auf Kapelle

Mit Hilfe einer Schablone besprühte ein Schmierfink am 16. Jänner eine Kapelle in Großgmain mit Drohungen gegen einen Polizisten. Die Polizei begann sofort mit den Nachforschungen. Am Fast zwei Wochen später luden Polizisten einen Flachgauer (34) auf die Wachstube, um ihn wegen einer Drogenangelegenheit zu befragen. Bei der Einvernahme am Donnerstag stellte sich schließlich heraus: Der 34-Jährige steckt hinter der Sachbeschädigung bei der Kapelle und den Drohungen gegen den Polizisten. In seinem Auto fanden die Beamten die Sprühschablone. Der Täter und der betroffene Polizist kennen sich persönlich, der Vandale ist bereits amtsbekannt bei der Polizei. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.