Begräbniskosten: Grazerin strickt für toten Sohn

Wenn man mit 61 Jahren an so einem Tiefpunkt angelangt ist, sieht man wohl kaum noch ein Licht am Ende des Tunnels. Weil sie selbst stets an Krankheiten litt lebt die Frau, Mutter von acht Kindern, heute von der Invaliditätspension. Auf 950 Euro kommt sie, alles zusammen. Was sich davon ausgeht: ein Zimmer von 8 Quadratmetern, Klo am Gang. Eine Nähmaschine, eine Kochplatte und ein klappriges Auto sind ihr Eigentum. Und jetzt ist noch ihr Sohn verstorben. In jungen Jahren. Vater von zwei Kindern.