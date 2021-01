Auch Moderna liefert an Italien weniger Impfstoff

EU-Streit um Impfstoff: Springt Russland ein?

In der EU ist wegen der angekündigten Lieferverzögerungen ein Streit um die Impfstoffe entbrannt. Mittlerweile hat sich Russland eingeschaltet und will Europa mit seinem Impfstoff Sputnik V aushelfen. Im zweiten Quartal könnten 100 Millionen Dosen des Impfstoffes Sputnik V geliefert werden - wenn der Großteil der Massenimpfungen in Russland schon erfolgt ist. Das teilte der zuständige russische Direktinvestmentfonds am Freitag in Moskau mit.