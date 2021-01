Impfung - EU-Kommissarin: „Engpass bei Produktion“

EU-Kommissarin Kyriakides zufolge liegen die Probleme mit den Coronavirus-Impfstoffen an einem „Engpass bei der Produktion“ und nicht an der Bestellung an sich. Bei der Beschaffung wollte man „nicht alles auf eine Karte setzen“, das sei auch von den EU-Staaten unterstützt worden, so Kyriakides. Zuletzt gab es Vorwürfe, Brüssel habe besonders mit den vielversprechendsten Herstellern zu langsam und zögerlich Verträge abgeschlossen - im Gegensatz zum Impf-Vorzeigeland Israel, das vorpreschte und sehr früh die Lieferung von insgesamt 14 Millionen Impfdosen mit den Herstellern Pfizer und Moderna vereinbarte.