LIVE ab 17 Uhr: Hartberg gegen Red Bull Salzburg

Meister Red Bull Salzburg ist erstmals in der Bundesliga mit zwei Zu-Null-Siegen in ein Kalenderjahr gestartet. Die Salzburger wollen ihre Serie am Samstag beim TSV Hartberg fortsetzen und damit auch ihre Tabellenführung behaupten. Gegen die Steirer haben sie bereits einige Schützenfeste gefeiert - unter anderem im Hinspiel im Oktober mit 7:1. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie ab 17 Uhr dabei.