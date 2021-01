Ab 17 Uhr LIVE: SCR Altach gegen SK Sturm Graz

Die nächste Gelegenheit bietet sich den „Blackys“ am Samstag. Um angesichts des dichten Terminplans Kräfte zu schonen, erfolgt die Anreise schon am Freitag mit dem Flieger. „Wir müssen es schaffen, in einer englischen Woche mental und körperlich wieder voll präsent zu sein“, sagte Ilzer. Das erste Saisonduell in Graz ging mit 4:0 klar an Sturm, auch in den 17 Ligaduellen mit Altach davor leistete man sich bei fünf Remis nur eine einzige Niederlage - ein Heim-1:2 im Dezember 2019.