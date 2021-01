Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried gegen FC Admira

Die Admira reist mit einem herben Dämpfer im Gepäck an. Trainer Damir Buric wollte das Spiel gegen die Austria aber abgehakt wissen. „Bis zum ersten Gegentor war die Leistung in Ordnung. Doch wir müssen in allen Bereichen konsequenter werden“, sagte der Kroate. „Wir müssen viel entschlossener verteidigen und vorne die Chancenverwertung verbessern“, meinte Buric. Da Maximilian Breunig (Oberschenkel) fraglich ist, könnte Neo-Stürmer Andrew Wooten erstmals von Beginn an dabei sein.