Lionel Messi deutet möglichen Barcelona-Abgang an

Auch auf die Frage, welcher Klub ihn interessieren könnte, antwortete Messi ausweichend. „Ich konzentriere mich auf das, was wir in diesen sechs Monaten machen können“, sagte er. Messi bestätigte auch Gerüchte, wonach ihn ein Wechsel in die USA reizen würde. „Ich habe immer gesagt, dass ich gerne in den Vereinigten Staaten spielen würde, dass ich die Erfahrung genießen möchte, dort zu leben und die Liga kennenzulernen. Aber ob es so kommen wird, weiß ich nicht“, sagte der Starstürmer.