Mann flüchtet vor Polizei und verletzt vier Beamte

Ein 25-Jähriger ist Donnerstagnachmittag in Graz beim Bedienen eines Spielautomaten an einer Tankstelle ertappt worden. Das ist wegen der geltenden Covid-Maßnahmen derzeit nicht erlaubt. Als die Beamten ihn zur Rede stellen wollten, rannte der Afghane davon. Als die Politisten ihn stellten, wehrte er sich so heftig, dass vier Beamte verletzt wurden.