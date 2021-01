Corona: Ex-Sturm-Star verstarb mit 45 Jahren

Mehrdad Minavand, 1998 bis 2001 bei Sturms goldenen Champions-League-Erfolgen dabei, war trotz oft überschaubarer Leistungen in Graz eine schillernde Persönlichkeit in der Kartnig-Ära. Er nahm 1998 mit dem Iran an der Weltmeisterschaft teil, wechselte nach dem Turnier von Persepolis zu Sturm. Nach seiner Karriere kehrte er dem Fußball den Rücken gekehrt, verdiente in seiner Heimat als Popsänger sein Geld.