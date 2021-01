Bewährte Leitwölfe sollen Sturm weiter anführen

Am Rande beschäftigt sich Schicker mit der Zukunft: In der Causa Nemeth-Verlängerung lässt sich Mainz nicht drängen und auch der Eze-Abgang zieht sich, aber bezüglich neuer Verträge bei zwei Leistungsträgern sieht’s gut aus: “Mit Jakob Jantscher sind wir auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir das demnächst finalisieren können. Und auch mit Stefan Hierländer, der für uns mit seiner Präsenz und Laufstärke wahnsinnig wichtig ist, sind wir in sehr guten Gesprächen."