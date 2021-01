Briten-Virusmutation in Niederösterreich bestätigt

420 Tests zur Überprüfung in Wien

Wie die „Krone“ zusätzlich in Erfahrung bringen konnte, werden in Wien bereits 420 positive Tests aus Niederösterreich auf diese Virusvariante untersucht. „Darin sind alle 369 positiven Befunde der vergangenen Flächenchecks ebenso enthalten, wie rund 50 Befunde aus Firmenclustern, in denen Verdacht besteht“, bestätigt man im Büro der Gesundheitslandesrätin.