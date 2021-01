Ex-Freundin „massivst bedroht“ - Festnahme in Wien

Ein 42-jähriger österreichischer Staatsbürger hat am Montagabend seine ehemalige Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht und versucht, gewaltsam in ihre Wohnung in Wien-Donaustadt einzudringen. Die Frau alarmierte die Polizei, die den Verdächtigen unter Anwendung von Körperkraft in der Nähe des Tatortes festnahm.