Reine Frauen-Liste drängt in den Gemeinderat

„Das Wichtigste ist, dass Frauen im Gemeinderat in Zukunft mitmischen können. Wir Frauen nehmen in Obervellach eine zentrale Rolle in den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Sozial- und Gesundheitswesen sowie Kunst und Kultur ein“, betont Staats. Der Gemeinderat hingegen bestehe bis auf die Bürgermeisterin und eine Gemeinderätin ausschließlich aus Männern. „Die Behauptung, Frauen würden sich nicht für Politik interessieren, stimmt überhaupt nicht! Ich habe vor der Gründung der Liste eine Umfrage gestartet, da sind viele Themen zusammengekommen“, berichtet Staats. Mit der Kraft der Frauen soll es in Zukunft in Obervellach noch besser laufen. So will man den Dorfplatz attraktiver gestalten, eine Onlineplattform schaffen, wo alle Betriebe aufscheinen. Zudem sollen noch mehr Unternehmen für die Gemeinde gewonnen werden. Und im Kampf gegen die Abwanderung, will man wieder mehr junge Menschen für Obervellach gewinnen.