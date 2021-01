Keine Besserung: 1417 Neuinfektionen, 64 Tote

Nachdem am Montag nur knapp über 1000 neue Corona-Fälle vermeldet werden mussten, sieht dies am Dienstag schon wieder anders aus: In den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) sind in Österreich 1417 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das Ziel, unter 1000 Neuinfektionen zu kommen, rückt damit wieder in weite Ferne.