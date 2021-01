Studentin riskierte ihr Leben für Instagram-Foto

Nachricht an Kritiker: „Sie wissen es nicht besser“

Der Beitrag, für den Rose ihr Leben riskiert hatte, erntete mehr als 44.000 Likes und Tausende Kommentare - viele davon verurteilten jedoch den lebensmüden Stunt der Studentin. Die jedoch meint: „Ich hatte überhaupt keine Angst, es war alles sehr sicher. Es fühlt sich sehr befreiend an, am Rande eines so riesigen Wasserfalls zu stehen.“ Ihren Kritikern richtet sie aus: „Zuerst haben ich mich die negativen Kommentare getroffen, aber jetzt verstehe ich, dass sie es nicht besser wissen und deshalb sind sie verärgert. Ich hatte eine tolle Zeit, also ist es in Ordnung“, so die 25-Jährige.