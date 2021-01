Italien impft Über-80-Jährige erst in vier Wochen

299 weitere Corona-Tote in Italien

Während Italien ankündigt hat, wegen Engpässen bei der Lieferung von Impfstoff seine Impfkampagne abzubremsen, sinkt die Zahl der täglichen Todesopfer und Neuinfektionen im Land. So wurden am Sonntag 299 Personen gemeldet, die zuletzt in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Vortag waren es laut Behördenangaben 521 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien am Sonntag auf 85.461.