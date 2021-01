30 Prozent mehr: So viele Pakete wie noch nie

Der Internethandel boomt. Besonders in Zeiten von Corona bestellen die Kärntner vorzugsweise online. Und das macht sich auch in der Bilanz der Post für das vergangene Jahr bemerkbar. Noch nie mussten in Kärnten so viele Pakete transportiert werden wie 2020. Bis zu 40.000 Stück haben die Zusteller pro Tag ausgeliefert.