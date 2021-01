1213 Verletzte in Vorarlbergs Bergen

In Vorarlbergs Bergen kam es im abgelaufenen Jahr zu 867 Unfällen mit 1213 „Verunfallten“, also Menschen, die sich entweder verletzt haben oder in eine Notlage geraten sind. Wie das Kuratorium für alpine Sicherheit informiert, waren es im Jahr zuvor noch 984 Unfälle mit 1403 Verunfallten. Tödlich verunglückt sind im Vorjahr 21 Menschen, 2019 waren es noch 31.