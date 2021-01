Südafrika-Virus in Tirol: Bisher 260 Tests negativ

Da am Samstag erste Fälle der südafrikanischen Virus-Mutation in Tirol bekannt wurden, kann die gesamte Bevölkerung des Bezirks Schwaz gratis einen PCR-Test bei vorhandenen Screeningstraßen in Anspruch nehmen - insgesamt meldeten sich über 1500 Personen an. Rund 260 Tests wurden bereits ausgewertet, alle sind negativ. Zeitgleich werden Verbindungen zur Klinik und zu einem Cluster im Bezirk Kufstein überprüft.