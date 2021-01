Josef Hader dreht neuen Film mit Robert Stadlober

Ebenfalls im Dokumentarischen tummelt sich Anja Salomonowitz, die mit „Read My Breasts“ die Femen-Aktivistin Inna Shevchenko porträtiert und dafür Innovationsförderung erhält. Und Lila Schwarzenberg rückt in „Mein Vater, der Fürst“ die alles andere als unbeschwerte Beziehung zu ihrem Vater Karel Schwarzenberg in den Mittelpunkt.