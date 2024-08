„Cuckoo“: Blanker Horror in einem Alpenresort

Gretchen (Hunter Schafer) ist 17 und hat gerade ihre Mutter verloren, bei der sie in den USA aufwuchs. Ein Trip mit ihrem leiblichen Vater (Marton Coskas), der in den Alpen ein Resort umbauen soll und der seine zweite Frau und Alma, Gretchens kleine stumme Halbschwester, im Schlepptau hat, soll familiärer Neubeginn sein. Doch es häufen sich zunehmend verstörende Geschehnisse in der Ferienanlage, deren schwerreicher sinistrer Besitzer Frankenstein’sche Intensionen hegt.