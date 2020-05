Prominente Künstler demonstrierten in Wien

Vorsichtiger Optimismus

Auch die Autorin und einstige Russlandkorrespondentin Susanne Scholl reihte sich in diesen vorsichtig optimistischen Chor ein: „Es ist eigentlich so, dass wir viel erreicht haben in den vergangenen vier Wochen. Es ist langsam ins öffentliche Bewusstsein gesickert, dass Kunst und Kultur systemrelevant ist.“ Für das Geld sei aber nun einmal Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) verantwortlich: „Und der hat es nicht so mit den Nullen, wie wir wissen.“ Gänzlich beglückt von dem Abend zeigte sich indes Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren: „Wenn ich mir etwas hätte wünschen können zu meinem heutigen Geburtstag, dann ist es eine Kunst- und Kulturdemonstration.“