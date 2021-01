Gespenstischer Streifzug durch Geisterstadt Kitz

Völlige Stille - nein, nicht ganz. Der Kanal! Es gluckert im Gully, es ist die einzige Geräuschkulisse nach einer Kitzbühel-Abfahrt um 21 Uhr. Wann hat man so etwas je in einer der früheren Partynächte gehört? Jetzt schlägt die Kirchturmglocke zur vollen Stunde, es ist fast schon ein Dröhnen in den leeren Gassen.