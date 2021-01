Transplantationen: Neue Lungen für Covid-Patienten

„Krone“: Wie geht es der ersten transplantierten Covid-19-Patientin heute?

Konrad Hötzenecker: Ihr geht es jetzt wieder gut. So wie auch allen anderen Betroffenen, die weltweit eine neue Lunge bekommen haben. Insgesamt sind das etwa 30, sechs Personen wurden in unserem Zentrum am Wiener AKH operiert. Sie haben nun alle reelle Chancen, in Zukunft wieder ein normales Leben zu führen.