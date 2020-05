Sensation im AKH: Neue Lunge rettet Corona-Opfer

Es blieb nichts unversucht

Neben den neuesten Medikamenten kam sogar eine Blutplasma-Therapie zum Einsatz. Dennoch wurde der Zustand der Frau immer schlechter. Ohne eine neue Lunge hätte sie keine Überlebenschance gehabt - eine Transplantation, die bei Covid-19 in Europa noch nie durchgeführt und bis jetzt auch nur zweimal in China gewagt wurde. Das Hauptproblem bei Organverpflanzungen ist, dass Medikamente gegen eine Abstoßungsreaktion verabreicht werden müssen, welche die Immunabwehr unterdrücken - in diesem Fall bei einer hochinfektiösen Erkrankung. Dafür benötigte es ein Team von Spezialisten aus vielen Fachrichtungen.