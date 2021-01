Rückschlag für Betriebe

Die angespannte Situation der heimischen Unternehmer bringt Harald Servus, Direktor des NÖ-Wirtschaftsbundes, auf den Punkt: „Viele haben noch nie eine solche Situation erlebt, in der ihr eigener Betrieb so viele Wochen geschlossen war und sie keine Möglichkeiten zu arbeiten hatten.“ Die jetzige Lockdown-Verlängerung sei ein herber Rückschlag für die Hoffnungen all jener gewesen, die ihre Geschäftstätigkeiten möglichst rasch wieder hochfahren wollten.