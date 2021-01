Steirischen Lehrern reißt der Geduldsfaden

Farce um neue Testkits

„Die Unzufriedenheit in der Kollegenschaft ist mittlerweile sehr, sehr groß“, sagt Thomas Rauninger, Personalvertreter für die knapp 400 Pflichtschullehrer des Bezirkes Leoben und Direktor der Polytechnischen Schule in Eisenerz. Das permanente Abändern der Regelungen würde nicht nur viel Zeit und Energie binden, sondern auch das Vertrauen in die Regierung zerstören - Rauninger: „Anfänglich durfte nur geschultes Personal in Schutzanzügen die Tests an den Schülern vornehmen, jetzt reicht eine lapidare Video-Anleitung, und man vertraut auf die Selbstverantwortung der Eltern und Kinder“.