22 Teststationen in der Steiermark laufen gut an

Ab 25. Jänner geht das Testangebot an allen 22 Standorten dann in den regelmäßigen Dauerbetrieb über - und zwar bis 31. Mai 2021. Dieser wird von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 10 bis 20 Uhr und jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr erfolgen. An den Standorten Bad Aussee, Bad Radkersburg, Eisenerz und Mariazell werden die Testungen jeweils am Freitag (10 bis 20 Uhr) und am Samstag (8 bis 12 Uhr) durchgeführt.