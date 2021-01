Crash nach Zielsprung: Schrecksekunde in Kitzbühel

Bei der Anfahrt auf den Zielsprung hat der Franzose, der mit Nummer sieben das Training in Angriff nahm, den Schwerpunkt bei gut 140 km/h etwas zu weit hinten. In der Luft gerät Clarey in Rücklage und kann den Sprung letztendlich nicht stehen. Anschließend rutscht der Abfahrer kurz vor der Ziellinie ins Fangnetz.