Immer mehr Ortschefs am Impf-„Ego-Trip“

Kein Rücktritt

Politiker-Rücktritt? Aber nein, sagt Erich Wahl, der Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen (SPÖ), der sich in „seinem“ Gemeindeheim mitimpfen ließ - siehe Interview unten.

Mit all diesen Impf-Affären wird sich demnächst auch der Landtag beschäftigen; die Grünen stellen dort Anfragen an die zwei Regierungsmitglieder Birgit Gerstorfer (SPÖ) und Christine Haberlander (ÖVP) zu den „Ego-Trips“ von Kommunalpolitikern und anderen Leuten, wie es die Landtagsabgeordnete Ulli Schwarz formuliert.