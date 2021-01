Anschober: „Öffnung kann ich nicht versprechen“

Rendi-Wagner: Vordrängen bei Impfung „einfach eine bodenlose Frechheit“

Das Vordrängen so mancher Politiker bei der Corona-Impfung sei eine „bodenlose Frechheit. Das geht einfach nicht, das ist kein Selbstbedienungsladen“, wird sie deutlich. Politiker müssten in dieser Pandemie ihrer Aufgabe, „für die Menschen zu arbeiten“, nachkommen und dürfen sich nicht eigene Vorteile schaffen. Der Gesundheitsminister kündigte an, dass es nun „verstärkte Kontrollen“ geben werde.