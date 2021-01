Im Rettungsboot | Im Weißen Haus

Im Rettungsboot. Nein, er war kein österreichischer Bürgermeister: Können Sie sich an Francesco Schettino erinnern? Das war der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes „Costa Concordia“, das er 2012 vor der toskanischen Küste an Felsen schrammen ließ. Das Schiff schlug leck, 32 Menschen verloren dabei ihr Leben. Der Capitano hatte sich als einer der Ersten von Bord retten lassen, ganz entgegen dem Prinzip, das auch im Binnenland Österreich jedes Kind kennt: Der Kapitän verlässt als Letzter das sinkende Schiff. Schettinos originelle Begründung: Er sei an Bord ausgerutscht und so in ein Rettungsboot gefallen. An dieses Verhalten wird man ein wenig erinnert, wenn man hört, wie sich Bürgermeister quer durchs Land für die ihnen verabreichte Corona-Impfung verteidigen. Man habe sich nicht vorgedrängt, wollte bloß verhindern, dass Impfstoff übrig bleibe. Eine bodenlose Frechheit gegenüber jenen Millionen Österreichern, die selbst auf Nadeln sitzend auf den Corona-Piks warten. „Costa“-Kapitän Schettino wurde übrigens verurteilt, er darf nie wieder ein Schiff führen. Die Impf-Bürgermeister dürften zwar nicht gegen Gesetze verstoßen haben. Aber gegen die Moral. Höchste Zeit, dass sie von Bord gehen!