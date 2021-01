Entspannung am Arbeitsmarkt erst ab Herbst

Mit einer Entspannung der Lage wird erst ab Herbst gerechnet, die Entwicklung ist stark an die Verfügbarkeit der Impfungen geknüpft. 2021 stehen 46 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Diese werden für die Corona-Joboffensive oder Projekte für Jugendliche verwendet. 50 Prozent der Summe sind für Frauenförderprojekte vorgegeben und fließen etwa in die Initiative „Frauen in Technik“. Auch wird das Beratungsangebot direkt in den Bezirken weiter ausgebaut.