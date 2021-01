Politprominenz bei Spatenstich für U-Bahn-Bau

Der heutige Spatenstich fand nahe dem Frankhplatz bei der Nationalbank statt, wo die U5 nach der ersten Ausbaustufe ihre Endstelle haben wird. In den kommenden Wochen wird hier vor allem an der Oberfläche gewerkt - etwa um Asphalt aufzubrechen und Schächte einzurichten. „Schwere Tiefbaumaschinen wird man in sechs bis acht Wochen sehen“, kündigte Steinbauer im APA-Gespräch an. Die ersten Tunnelvortriebsarbeiten für die türkise Neubaustrecke sollen Mitte 2022 starten.