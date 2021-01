Ski-Pechvogel: Eine Sachertorte als Trostpflaster

Auch Vincent Kriechmayr tut’s natürlich leid, dass der allseits beliebte „Elch“ brutal gestoppt wurde. Kriechmayr blieb ja bis dato von schweren Verletzungen verschont, sein Wagemut und seine Angriffslust suchen nicht zuletzt deshalb ihresgleichen: „Je schwieriger die Strecke, desto besser für mich. Denn da kann ich Mut und Technik am besten ausspielen.“ Vor einem Jahr war Kriechmayr in Kitz Zweiter hinter Matthias Mayer - übrigens genauso wie bei der bisher letzten Abfahrt in Bormio. „Es wäre natürlich schon ein Ziel, den Spieß diesmal umzudrehen“, sagt der Oberösterreicher lachend.