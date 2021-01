Rudy Giuliani: Trump „hat keine Fehler gemacht“

Was macht eigentlich Donald Trump am Mittwoch, nachdem er sich als erster US-Präsident seit Jahrhunderten weigert, seinen Nachfolger zu begrüßen. Er wird vor der Angelobung von Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris mit der Air Force One wohl Richtung Florida abheben. Ob er sich dann in seinem Luxushotel gemeinsam mit der scheidenden „First Lady“ Melania die Zeremonie im Fernsehen gibt? „Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“, schmunzelt sein Chefanwalt und Berater Rudy Giuliani beim „Krone“-Gespräch in der Lobby des bekannten Willard-Hotels beim Weißen Haus.