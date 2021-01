Deutscher Lockdown bis Mitte Februar verlängert

Nach der Verlängerung des harten Lockdowns in Österreich hat nun auch die deutsche Regierung nachgezogen: Bis Mitte Februar bleiben Schulen, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen und der Handel zu. Die zum Teil äußerst emotional verlaufene Videokonferenz am Dienstag musste zwischendurch unterbrochen werden. Die sonst so ruhige Bundeskanzlerin zeigte auch Nerven. Berichten zufolge platzte Angela Merkel der Kragen, als die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern heftige Kritik an der Haltung der Kanzlerin in Sachen Home-Office und Schulsperren äußerte.