26 Corona-Anzeigen nach kleiner Demo in Wien

Nach dem Wirbel um Groß-Demos von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Wochenende hat am Montagabend eine weitere - kleine - Kundgebung stattgefunden. Bis zu 120 Teilnehmer zählte die Polizei bei der Versammlung am Ballhausplatz unter dem Motto „Demonstration für die Freiheit“. 26 Personen wurden wegen Verstößen gegen die Covid-19-Bestimmungen angezeigt.