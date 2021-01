Homeoffice: Unklare Grenzen fördern Burnout-Gefahr

Kleine Fehler werden oft überbewertet

Forscher aus Graz und Slowenien untersuchen im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützen Forschungsprojekts, welche Faktoren dazu führen können, dass immer wieder berufliche Aufgaben in die Freizeit mitgenommen werden. Vor allem interessierte die Forschenden, welches individuellen Denkmuster dazu beitragen, dass flexibles Arbeiten zu Stress und in weiterer Folge zu Burnout führt. So könne negatives Denken in Bezug auf die eigene Arbeit etwa dazu führen, dass die eigene Leistung als gering eingeschätzt wird, dass man sich als unflexibel empfindet, sich mit anderen vergleicht und kleine Fehler überbewertet, wie es am Montag in einer Aussendung des FWF hieß. Im österreich-slowenisch Projekt „Grenzziehung zwischen Arbeit, Privatleben und Burnout“ wurde dazu Befragungen in Unternehmen und unter Beschäftigten in Deutschland durchgeführt.