Virus-Mutation: Keine weiteren Verdachtsfälle

Bisher 4800 Anmeldungen

Für die groß angelegte Testaktion an drei Standorten meldeten sich bisher 4.800 Menschen an. Eine Anmeldung ist über die Homepage www.tiroltestet.at und die Gesundheitshotline 1450 möglich. Die Testaktion läuft noch bis inklusive heute, Montag. Im Bezirk Kitzbühel leben rund 64.000 Menschen in 20 Gemeinden.