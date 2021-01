Neue Strategie: Pro Tag nun Zehntausende Tests

Beim letzten Mal nur 28 Prozent

Die Teilnahmequote beim letzten Massentest Mitte Dezember lag ja nur bei rund 28 Prozent. Stattdessen will man die Kapazitäten auf mehrere Zehntausende Schnelltests pro Tag ausbauen, um der Bevölkerung ein flächendeckendes Angebot zu bieten. Aktuell gibt es in OÖ lediglich fünf Gratis-Testorte – je einen pro Viertel sowie einen in Linz. Derzeit sind in OÖ 2115 Menschen an Corona erkrankt, 8425 sind in Quarantäne.