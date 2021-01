BioNTech-Gründer: „Krönung eines Forscherlebens“

Der Gesundheitsminister meinte, dass in Österreich alle bis Ende des Sommers geimpft werden, die dies wollen. Angestrebt wird vorerst eine Durchimpfung von über 50%, also ca. 5 Mio. Menschen. Bei zwei Teilimpfungen wären das 50.000 am Tag. Auch an Wochenenden. Sie kennen die Lage: Halten Sie dies bei uns für realistisch? Von der Logistik und den verfügbaren Impfstoffen?

Da dies eine staatliche Aufgabe ist, will ich mich nicht festlegen. Für eine reibungslose Logistik, Abwicklung und Versorgung bei einem solch großen Unterfangen könnte industrielle Management-Kompetenz samt Unterstützung des Militärs nützlich sein.